صراع ثلاثي مستمر على صدارة فئة السيارات في داكار السعودية 2020

واحتل الهولندي بيرنارد تين برينكه المركز الرابع، بينما أنهى بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي المرحلة في المركز الخامس ليستمر رابعاً في الترتيب العام.

وعن قيادته لسيارته خلف بيترهانسل الذي انطلق أولا بعد فوزه بمرحلة الأمس، قال ساينز عقب انتهاء المرحلة ووصوله إلى خط النهاية: “كان أداؤنا اليوم سريعاً للغاية. استطعت الضغط بأقصى سرعة لوقت طويل، بالإضافة الى صعود بعض الكثبان الرملية. استطعت اللحاق بِبيترهانسل لكن الغبار كان كثيفاً جداً وفضّلت أن أبقى بعيداً”.

من جانبه علّق الراجحي قائلاً: “كانت المرحلة سريعة جداً، وتحتوي على بعض الكثبان الرملية. لم نتعرض لأي مشاكل لكن أتوقع أن المراحل القادمة ستكون أصعب من مرحلة اليوم”.

وعن أدائه ومركزه الرابع في الترتيب العام أضاف الراجحي: “أنا الأقل خبرةً بالنسبة لأصحاب المراكز الأولىفي الترتيب العام حتى الآن. شاركت خمس مرات بداكار وأنهيت السباق مرتين منهم، بينما الآخرين منهم من شارك 20 مرة، لكنني لازلت أتعلّم وأعمل على تطوير أدائي بشكلٍ أفضل مع الوقت. كان لدينا بعض الأخطاء الملاحية في الأسبوع الأول، فالملاح الذي معي مؤقت بسبب إصابة ملاحي الأساسي، سننتظر لنرى المراحل المتقدمة وأتمنى أن نواصل الأداء السريع”.

وفي فئة الدراجات النارية عاد الأرجنتيني كيفن بينافيديس للواجهة بفوزه بالمرحلة الخاصة السابعة بعد أن أنهى المرحلة السابقة بعيداً عن الصدارة، بينما جاء الإسباني خوان باريدا بورت ثانياً والنمساوي ماتياس والكنر ثالثاً، واستمر الأميركي ريكي باربيكفي تصدر الترتيب رغم إنهائه السباق اليوم في المركز الرابع.

وقال بورت صاحب المركز الثاني اليوم: “سعيد بعودتي إلى الأداء السريع. بدأت اليوم من ضمن الأوائل، وكان أكثر تركيزي على الملاحة.كانت المرحلة سريعة حقًا وضغطت بأقصى سرعة بالرغم من صعوبة الملاحة.استطعت اللحاق بريكي برابيك قبل منطقة التزود بالوقود الأولى، وبعد ذلك بقينا على المسار معاً تقريباً، كان أمراً ممتعاً!”

وعن المراحل القادمة من السباق، أضاف بورت: “لا تزال المسافة طويلة في المراحل القادمة، ونحن سعداء بأدائنا الآن بعد كل المشاكل التي واجهناها في الأسبوع الأول، وسنحاول الاستمرار على هذا الأداء”.

وحافظ الفرنسي سيمون فيتسيعلى المركز الأول الذي احتله في المرحلة السابقة من فئة الدراجات الرباعية، بينما جاء الثنائي التشيلي جيوفاني إنريكو وإغناسيو كاسالي في المركزين الثاني والثالث. وفي الترتيب العام استمر الثلاثة الأوائل في نفس مواقعهم حيث تصدر كاسالي القائمة وتلاه فيتسي والبولندي رافال سونيك.

أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، فحقق الأميركي بلايدهيلدبراند فوزه الأول في داكار السعودية 2020، متقدماً على مواطنه كيسي كيري متصدر الترتيب العام، فيما حل التشيلي آرون دومزالا ثالثاً. وفي الترتيب العام جاء التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو ثانياً والروسي سيرغي كارياكن ثالثاً.

وفي فئة الشاحنات عادت روسيا للسيطرة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث احتل فريق أندريه كارغينوف المركز الأول في المرحلة السابعة وجاء فريق ديمتري سوتنيكوف ثانياً وفريق أنطون شيبالوف ثالثاً. واستمر كارغينوف في تصدر الترتيب العام ويليه شيبالوف في المركز الثاني، بينما يحتل فريق البيلاروسي سيارهيفيازوفيتش المركز الثالث.

وكانت رحلة داكار قد توقفت ليوم راحة في الرياض أمس حيث التقط المشاركون أنفاسهم واستجمعوا قواهم مع فرقهم وقاموا بالتخطيط للاستراتيجية التي سينتهجونها في النصف الثاني من السباق والذي سيشهد طبيعة وتضاريس مختلفة تتميز بالكثبان الرملية بشكلٍ أساسي.

ويقام رالي داكار للمرة الأولى في قارة آسيا ويستمر من 5 وحتى 17 كانون الثاني على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الشاسعة. وتتواصل المغامرة غداً بالمرحلة الثامنة التي تبدأ وتنتهي في وادي الدواسر وتمتد لمسافة كلية تبلغ 716 كيلو متر منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلو متر، حيث يلتف مسار السباق للخلف ويمضي المتسابقون شرقاً تجاه حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة “القدية” والتي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

وكان 342 سائق من 68 دولة حول العالم قد بدأوا مغامرة داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في خمس فئات، حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «سايد باي سايد» و46 في فئة الشاحنات، وتضم قائمة المشاركين عدد كبير من أبرز سائقي الراليات مثل الفرنسي بيترهانسل الذي يشارك في رالي داكار للمرة الـ 32 في مسيرته، وبطل داكار السابق الإسباني ساينز، وبطل فورمولا وان مرتين سابقاً فرناندو ألونسو، بالإضافة إلى الراجحي بطل الراليات السعودي.