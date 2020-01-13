صور سرية جديدة لرباعية الدفع الروسية “أوروس كومندنت”

نشرت شبكة الإنترنت صورا سرية لرباعية الدفع الروسية “أوروس كومندنت” التي تعتبر موديلا جديدا لأسطول سيارات “أوروس” الروسية الفاخرة.

وأعلنت شركة أوروس” أن العمل على تصنيع رباعية الدفع جار على قدم وساق. فيما تكتمت عن ذكر موعد انطلاق عملية إنتاج السيارة على دفعات.

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وأظهرت الصور الفوتوغرافية السرية “أوروس كومندنت” برفقة سيدان “سينات” وميني وان” أرسينال” التابعتين للشركة نفسها وذلك أثناء تزويد الشاحنة الحاملة للسيارات المذكورة بالبنزين في محطة التزود بالوقود.

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وسمحت الصور الفوتوغرافية المنشورة بالاستنتاج حول أبعاد رباعية الدفع الجديدة التي لا تزيد إلا قليلا عن أبعاد سيدان “سينات” حيث يبلغ طولها نحو 5.6 – 5.7 متر. لكنها تزيد كثيرا عما هو عليه لدى منافستيها الرئيسيتين Bentley Bentayga و Rolls-Royce Cullinan.

واقتبست رباعية الدفع “كما أظهرت الصور الفوتوغرافية، من “سينات” ديكور صالونها ولوحة العدادات والأجهزة. كما اقتبست منها منصتها ومحركها الهجين بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 600 حصان و880 نيوتن/متر من عزم الدوران.

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يذكر أن معرض موسكو – 2020 للسيارات قد يكشف عن نموذج اختباري لـ “أوروس كومندنت”. أما إنتاج السيارة على دفعات فلا يمكن أن ينطلق إلا بعد عام 2022.

المصدر: فيستي