ما الجديد في Escalade 2021 القادمة من كاديلاك؟

نشرت شركة كاديلاك مقطع فيديو ترويجيا جديدا لسيارة Escalade 2021 التي ستأتي بتصميم ومواصفات مميزة تلبي رغبات عشاق المركبات رباعية الدفع الفاخرة.

وتشير المعلومات التي سربتها كاديلاك إلى أن Escalade الجديدة ستحصل على شاشة OLED بحجم 38 بوصة، تمتد على طول الواجهة الأمامية، لتوفر للسائق والراكب المجاور إمكانية مشاهدة الفيديوهات بدقة كما في تلفزيونات 4K الحديثة.

Straight lines are so last year. Introducing the first curved OLED in the industry, with over 38” diagonal of total display on the 2021 #Cadillac#Escalade. First look February 2020, available late 2020. pic.twitter.com/AoW4SvXhYA — Cadillac «@Cadillac» December 16, 2019

وستصنع هذه السيارة بمنصات كتلك التي تصنع بها سيارات Tahoe 2021 الجديدة من شيفروليه، وستحصل على محركات بنزين بسعة 6.2 و4.2 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

وبالنظر للفيديو الذي نشرته قناة TopSpeed لتصميم هذه السيارة، نلاحظ أنها اختلفت كثيرا عن Escalade الحالية، وحصلت على واجهة أمامية مميزة، وتزينت بمصابيح LED لم تشهدها هذه السيارات من قبل.

المصدر: popmech