كيا تغزو الأسواق من جديد بسيارة مميزة

كشفت شركة كيا عن سيارة XCeed الجديدة التي اكتسبت شعبية واسعة من بين سيارات الكروس في العديد من أسواق العالم.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه السيارة هو تصميمها الانسيابي وهيكلها الأنيق الذي يتداخل فيه اللونان الأصفر والأسود مع عناصر الكروم المميزة.

ويبلغ طول هيكل السيارة 4 أمتار و39 سنتيمترا، أي أطول بقليل من هياكل سيارات Ceed الحالية، أما ارتفاعها فهو 149 سم، وعرضها 182 سم.

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وقمرة هذه المركبة أتت قمة في التميز أيضا، إذ تزينت بعناصر من اللون الأصفر والكروم، وحصلت على مقاعد رياضية، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى في منتصفها، يمكن الاعتماد عليها للتحكم بأنظمة الصوت والمولتيميديا ورؤية الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية.

وطرحت هذه السيارة بعدة طرازات من المحركات: محركات بنزين بـ 3 أسطوانات وعزم 120 و140 حصانا، ومحركات بنزين بـ 4 أسطوانات وعزم 204 أحصنة.

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كما حصلت على محركات ديزل بسعة 1.6 ليتر وعزم 115 و136 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، ومصابيح LED متطورة.

المصدر: فيستي