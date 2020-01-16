رالي داكار 2020: ساينز يبتعد عن العطية وبيترهانسل ثالثاً

وتقدم ساينز بفارق 24 ثانية على سائق ​تويوتا​، وحامل اللقب، ​ناصر العطية​، لكنه سرعان ما وسع الفارق إلى 18 دقيقة وعشر ثوان، وألغيت المرحلة الممتدة على مدار 534 كيلومترا، بعد الوصول إلى 223 كيلومترا، بسبب ظروف الطقس، واتى بطل رالي داكار 13 مرة سابقاً، الفرنسي ​ستيفان بيترهانسل​ في المركز الثالث بالترتيب العام، متأخرا بفارق 16 ثانية عن العطية.

وفي منافسات ​الدراجات النارية​، حسم متسابق ​هوندا​، الأميركي ​ريكي برابيك​ المركز الثاني في المرحلة، ليعزز تصدره للترتيب العام بفارق 25 دقيقة عن التشيلي بابلو كينتانيا، وتراجع الأسترالي ​توبي برايس​ حامل اللقب، إلى المركز الرابع في الترتيب العام.