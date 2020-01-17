ساينز قريب جدا من تحقق الفوز في رالي دكار

ويدخل ساينز، الفائز بلقب فئة السيارات عامي 2010 و2018، المرحلة الختامية المقررة بين حرض والقدية، وهو في الصدارة بفارق 10 دقائق و17 ثانية عن حامل اللقب القطري ​ناصر العطية​ «تويوتا» الذي حل ثانيا الخميس بفارق 10 ثوان فقط عن بيترهانسل، فيما يحتل الأخير، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب «13 بين 7 في السيارات» المركز الثالث بفارق 10 دقائق و23 ثانية.

ونجح ساينز في المرحلة التي أقيمت بين الشبيطة وحرض لمسافة 744 كلم، بينها 379 كلم مرحلة مخصصة للسرعة، في الخروج بأقل أضرار ممكنة من دون مخاطرة كبيرة، وذلك بحلوله ثالثا بفارق 8,03 دقائق عن بيترهانسل الذي حقق فوزه الرابع في النسخة الحالية والسابع والأربعين منذ انتقاله الى فئة السيارات عام 1999.

وكان ساينز سعيدا “بوضع مرحلة الماراتون خلفنا «بسبب طولها الإجمالي البالغ 744 كلم». هذا أمر هام جدا على الدوام. حصلنا في الأمس «بعد الفوز بالمرحلة العاشرة أمام العطية وبيترهانسل» على فرصة العمل على السيارة وكل شيء سار على ما يرام”.

وتابع: “ما زال أمامنا يوم واحد فقط. سأراقب الفوارق مع ابقاء تركيزي على الغد”.

ومن المؤكد أن كل شيء ممكن في المرحلة الختامية الجمعة، حيث سيقاتل بيترهانسل والعطية بشدة من أجل محاولة الفوز باللقب للمرة الثامنة بالنسبة للأول، بعد أعوام 2004 و2005 و2007 و2012 و2013 و2016 و2017، والثالثة بالنسبة للثاني بعد عامي 2015 و2019.