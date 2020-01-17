تويوتا تستثمر نحو 400 مليون دولار في تقنيات التاكسي الطائر

أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة السيارات أن شركة تويوتا اليابانية ستستثمر نحو 400 مليون دولار في شركة Joby Aviation المتخصصة بتطوير تقنيات مركبات التاكسي الطائر.

وفي تعليق على هذه الأخبار قال الرئيس التنفيذي لتويوتا، آكيو تويودا: ” إن تطوير مركبات قادرة على الطيران هو هدف لشركتنا تسعى لتحقيقه على المدى البعيد، والاتفاقية الحالية مع Joby Aviation تنقل تطلعاتنا إلى السماء، نسعى لحل مشكلات النقل الجوي مع هذه الشركة، وتطوير وسائل جديدة للنقل”.

وأضاف: تويوتا وJoby Aviation تعملان حاليا على تطوير نموذج أولي لمركبة التاكسي الطائر، تكون أساسا لمركبات ستنتج بكميات كبيرة مستقبلا، وستعلن الشركتان في وقت لاحق عن تفاصيل أكثر حول خطة العمل على هذا المشروع”.

“Toyota Invests $394 More in Joby Aviation,” Toyota press release, Jan 15:

“As the lead investor in Joby’s $590M Series C financing, Toyota is continuing to leverage emerging technologies to provide ‘Mobility for All.’… https://t.co/7Sp59zTced — eVTOL News by The Vertical Flight Society «@ElectricVTOL» 15 января 2020 г.

وتملك Joby Aviation حاليا نموذجا أوليا من مركبات eVTOL S4 التي طورت لتكون أساسا لمركبة التاكسي الطائر في المستقبل، وزودته بـ 6 مراوح ومحركات كهربائية صغيرة، لا تصدر أي انبعاثات ضارة بالبيئة، وقادرة على حمل 4 ركاب ونقلهم بسرعة تصل إلى 200 كلم/ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة التاكسي الطائر ظهرت منذ عدة سنوات، وتعمل عليها العديد من الشركات حاليا، وتهدف إلى تطوير مركبات طائرة صغيرة لنقل الركاب جوا، لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها المدن في العديد من بلدان العالم.

المصدر: polit.ru