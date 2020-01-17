GMC تكشف عن عملاقها الجديد قاهر الطرقات الوعرة

كشفت شركة GMC عن نموذجها الجديد من سيارات Yukon بتصميم يجعل من هذه السيارة واحدة من أجمل المركبات الرباعية الدفع وأكثرها أناقة.

وأتت Yukon الجديدة بهيكل ضخم بطول 5 أمتار و70 سم، يتميز بواجهة أمامية يوحي بالقوة التي تتميز بها سيارات GMC رباعية الدفع، ومزين بمصابيح فريدة التصميم تعمل بوحدات إضاءة من نوع LED.

وأتت هذه السيارة بالعديد من الأنظمة التي تجعل من قيادتها سهلة وعملية على مختلف الطرق، وحصلت على نظام تعليق هوائي يساعد على تغيير ارتفاع الهيكل عن الأرض، ونظام لمنع الانزلاق، ونظام للتحكم بحركة العجلات على المنحدرات.

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أما مقصورتها فحصلت على مقاعد جلدية واسعة ومريحة مخصصة لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات تعمل باللمس، إضافة إلى أنظمة صوت ومولتيميديا متطورة، وأنظمة لتسخين وتبريد المقاعد، ونظام لتنقية الهواء.

وتعمل هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعدة أنواع من المحركات، محرك بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 420 حصانا، ومحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 5.3 ليتر وعزم 355 حصانا، ومحرك ديزل بـ 6 أسطوانات وعزم 277 حصانا، تعمل جميعها مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.

المصدر: فيستي