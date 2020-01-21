فولكس فاغن تطلق نسخة معدلة من الأسطورة Golf

تختبر شركة فولكس فاغن حاليا نموذجها الجديد من سيارات Golf التي تعتبر من أكثر السيارات شعبية ورواجا في العالم.

وستطرح سيارة GTI المعدلة الجديدة بهيكل هاتشباك رياضي صغير يحمل روح سيارات Golf، ويتميز بانسيابية عالية، ومصابيح LED رقيقة، وفتحات عوادم كبيرة مطلية بالكروم، وشبك عريض لغطاء المبرد على الواجهة الأمامية، وسقف بانورامي كبير.

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أما قمرة هذه السيارة فستكون في غاية الحداثة والتطور، وستزود بواجهة قيادة مميزة فيها شاشات تعمل باللمس، وأنظمة مولتيميديا حديثة تمكن السائق من التحكم بمختلف الميزات عبر الأوامر الصوتية.

وستطرح Golf الجديدة بمحركات بنزين توربينية بعزم 242 و287 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 6 ثوان، والوصول بالسيارة إلى سرعة أقصاها 250 كلم/ساعة.

المصدر: moto1