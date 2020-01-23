سعرها نصف مليون دولار.. تعرف على سيارة Laffite الجبارة

استعرضت شركة Laffite مؤخرا سيارة جديدة صممت لتكون واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم وأكثرها تميزا.

وتتميز السيارة بهيكل غريب التصميم بوزن 1300 كلغ، مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة، مزود بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق الجبلية والصحراوية، وحتى المستنقعات والطرق المكسوة بالثلوج.

وحصلت هذه السيارة على مقصورة مميزة مكسوة بالجلد وعناصر من ألياف الكربون، فيها مقاعد رياضية مخصصة لشخصين فقط.

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كما تعمل هذه المركبة بمحرك V بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 720 حصانا، وعلبة سرعة بـ 6 مراحل، للوصول بها إلى سرعة أقصاها 230 كلم/ساعة.

وجاءت بعجلات ضخمة من نوع BF Goodrich، وأنظمة ملاحة وتحديد للمواقع، أما سعرها فيصل إلى 465 ألف دولار.

المصدر: وكالات