لكزس تكشف عن وحش جديد للطرق الوعرة

كشفت شركة لكزس مؤخرا عن نموذج جديد معدل من سيارات GX مخصص لعشاق المغامرات في الطبيعة واجتياز الطرق الوعرة.

وتتميز سيارة Overland الجديدة بهيكل مقوى، مزود بأنظمة تعليق خاصة وعجلات Toyo Open Country الكبيرة التي تجعله مرتفعا عن الأرض وتمكن المركبة من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

youtube/ Lexus

كما زودت هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومنظومة تعتمد على كوابل معدنية لانتشالها في حال علقت في الرمال أو الوحل أو الثلوج، إضافة إلى نظام يمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات.

أما مقصورة هذه السيارة فجاءت مشابهة لمقصورة سيارات GX 2020 من لكزس، وتزينت بعناصر من الخشب والكروم، وحصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، ونظام مولتيميديا Mark & Levinson مزود بـ 17 مكبرا للصوت.

youtube/ Lexus

وتعمل هذه المركبة بمحرك ذي 8 أسطوانات بسعة 4.6 ليتر وعزم 301 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: فيستي