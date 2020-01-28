تعرف على تحفة الدفع الرباعي الجديدة من لاند روفر

كشفت لاند روفر مؤخرا عن النموذج الجديد من سيارات Defender التي تعتبر من أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم وأكثرها متانة وقدرة على اجتياز الطرق الوعرة.

وبالنظر إلى المركبة الجديدة نلاحظ أنها أصبحت مختلفة كليا عن نماذج Defender السابقة، وباتت أكثر عصرية، وحصلت على هيكل مميز مصنوع من المعدن والفايبر المتين وألياف الكربون، مطور بتقنية Unibody “الهيكل الموحد، إضافة إلى مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، وسقف بانورامي من الزجاج المقوى يمتد على كامل سطحها.

وقمرة هذه السيارة جاءت غاية في التطور والأناقة، وحصلت على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تسخين وتبريد، إضافة لواجهة قيادة مميزة عليها شاشتان تعملان باللمس.

كما زودت Defender بنظام لشحن الهواتف لاسلكيا، ونظام يسمح بالتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وأنظمة مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات.

وتأتي هذه السيارة بنموذجين، نموذج “كوبيه مزود بـ 6 مقاعد كحد أقصى، ونموذج آخر بأربعة أبواب مزود بـ 5 أو 7 مقاعد للركاب، وتعمل هذه النماذج بمحركات بنزين 2 و3 لترا بعزم 296 و395 حصانا، ومحركات ديزل بقوة 197 و296 حصانا.

المصدر: MOTO1