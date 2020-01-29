فالنتينو روسي ينوي الرحيل عن ياماها

وذكر بيان الفريق “اتفق كل من ياماها وروسي على أن القرار الشخصي بشأن ما إذا كان الإيطالي سيبقى متسابقا نشطا في بطولة العالم للدراجات النارية عام 2021، سيتم اتخاذه في منتصف العام الحالي”.

وأضاف البيان “طلب روسي هذا الإطار الزمني لتقييم سرعته التنافسية مقارنة بشبكة الدراجات النارية فقط بعد إكمال السباقات السبعة أو الثمانية الأولى من عام 2020”.

ورحب ياماها في بيان منفصل بالفرنسي كوارتارو “نرحب بفابيو كوارتارو في تشكيلة الفريق لموسمي 2021 و2022″، واصفا إياه بـ”الموهبة الفريدة والمتسابق الذي يمتلك مستقبلا مشرقا في سباقات الدراجات النارية”.