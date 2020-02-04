العطية يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الشرق الأوسط في رالي عمان الدولي

ويتصدر العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ​ماثيو بوميل​ على متن سيارة “فولكس واغن بولو R5” قائمة المشاركين في الفئة الأقوى الى جانب مواطنه ناصر خليفة العطية والسائق العماني عبدالله الرواحي والإيطالي جوفاني بيرناكيني .

وأما منافسات فئة /MERC 2 / فسوف يبدأ الكويتي مشاري الظفيري على متن سيارة “ميتسوبيشي لانسر إيفو” رحله حفاظه على اللقب هو الأخر بينما في منافسات فئة /MERC 3 / يسعى اللبناني ​هنري قاعي​ حامل اللقب في الموسمين الماضيين الحفاظ على لقبه ايضا بصحبة ملاحه ومواطنه ​روني مارون​ الذي حل بدلا من ملاحه السابق الأردني موسى جيريان على متن سيارة “سكودا فابيا”الذي تعرض لحادث أثناء المشاركة في المملكة العربية السعودية برالي الشرقية في كانون الأول 2019 .