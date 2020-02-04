العطية يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الشرق الأوسط في رالي عمان الدولي

ويتصدر العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة “فولكس واغن بولو R5” قائمة المشاركين في الفئة الأقوى الى جانب مواطنه ناصر خليفة العطية والسائق العماني عبدالله الرواحي والإيطالي جوفاني بيرناكيني .
وأما منافسات فئة /MERC 2 / فسوف يبدأ الكويتي مشاري الظفيري على متن سيارة “ميتسوبيشي لانسر إيفو” رحله حفاظه على اللقب هو الأخر بينما في منافسات فئة /MERC 3 / يسعى اللبناني هنري قاعي حامل اللقب في الموسمين الماضيين الحفاظ على لقبه ايضا بصحبة ملاحه ومواطنه روني مارون الذي حل بدلا من ملاحه السابق الأردني موسى جيريان على متن سيارة “سكودا فابيا”الذي تعرض لحادث أثناء المشاركة في المملكة العربية السعودية برالي الشرقية في كانون الأول 2019 .