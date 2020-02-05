Karoq.. سيارة عائلية تنعش مبيعات سكودا من جديد

برز اسم سكودا في السنوات الأخيرة في عالم السيارات رباعية الدفع عبر العديد من المركبات، لكن سيارة Karoq الأخيرة لاقت شعبية ملفتة، لتعيد اسم هذه الشركة إلى قوائم الصدارة من جديد.

وارتبط نجاح هذه السيارة بالعديد من العوامل، منها التصميم الأنيق الذي جمع بين ملامح سيارات kodiaq الكبيرة التي تنتجها سكودا وتصميم سيارات Tiguan من فولكس فاغن، فضلا عن السعر المناسب الذي يبدأ من 25 ألف دولار تقريبا.

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جاء هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و38 سنتيمترا، وزود بماصات صدمات أنيقة من المعدن والفايبر المقوى، إضافة إلى سقف بانورامي مميز، وأقراص عجلات من الكروم بمقاس 18 و20 إنشا.

ويطرح النموذج الأساسي من هذه السيارة مع محرك TSI بسعة 1.4 ليتر وعزم 150 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، يمكنانها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 8.8 ثانية.

كما توجد منها نماذج مزودة بمحركات ديزل بسعة 1.6 ليتر وعزم 100 حصان، إضافة إلى علبة سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل.

وجميع نماذج هذه السيارة تأتي بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، إضافة لكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات لنظام ركن المركبة.

المصدر: RBC