“سيارة كل الطرق” الجديدة من Jeep

أسرت Jeep قلوب عشاق المغامرات في الصحاري والجبال هذا العام بنموذج جديد ومميز من سيارات البيك آب الشهيرة Gladiator.

واكتسبت Gladiator هذا العام مظهرا جذابا وأنيقا، ميزه التصميم الجديد لممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وتداخل اللون الأسود مع الألوان الأساسية للهيكل، فضلا عن الإطارات الكبيرة المزودة بأقراص فضية وسوداء مصنوعة من الكروم المتين.

وجاءت هذه المركبة بهيكل بطول 5 أمتار و18 سنتيمترا، وصندوق حمولة خلفي بطول متر ونصف المتر تقريبا، مخصص لاستيعاب بضائع وحمولات بوزن 700 كلغ.

كما حصلت Gladiator الجديدة على العديد من أنظمة القيادة التي تجعلها رشيقة الحركة على الجبال والطرق الصخرية أو حتى على رمال الصحاري، إضافة إلى نظام أوتوماتيكي يحميها من الانقلاب على الطرق الوعرة.

وزودت النماذج المخصصة للسوق الأمريكية والآسيوية منها بمحركات بنزين بسعة 3.6 ليتر وعزم 285 حصانا، ومحركات ديزيل بسعة 3 ليترات وعزم 260 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: إزفيستيا