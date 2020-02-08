العطية يتصدر رالي عُمان لليوم الثاني على التوالي

وسجّل العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارته فولكسفاغن بولو آر 5 الزمن الأسرع في المرحلة الثانية وقدره 1:07.17.7 ساعة ليفرض سيطرته الكاملة على المراحل الست الخاصة بالسرعة التي تألف منها السباق .

وحل السائق العماني عبد الله الرواحي، ومساعده الأردني عطا حمود على متن سيارة فورد فييستا آر 5 ثانيا في حين جاء السائق ناصر بن خليفة العطية على متن سيارة فورد فييستا مع ملاحه الإيطالي جيوفاني في المركز الثالث .

وفي المركز الثامن حلّ المتسابق خالد المنجي ومساعده اللبناني روني أبو عبدو .

ويختتم الرالي اليوم حيث يخوض المشاركون 6 مراحل جديدة خاصة بالسرعة في السباق لمسافة 100.38 كم حتى خط الوصول ليتمّ بعدها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.