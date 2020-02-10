ناصر العطية : حققنا هدفنا في رالي عمان برفع اسم قطر عاليا

وتوج العطية بلقب رالي عُمان الجولة الافتتاحية من ​بطولة الشرق الأوسط للراليات​ وملاحه ماثيو بوميل بالمركز الأول في الترتيب العام للبطولة على متن سيارة فولسفاغن بولو فيما حل وصيفا المتسابق الدولي العُماني عبدالله الرواحي وملاحه عطا حمود على متن سيارة فورد فييستا وتوج بالمركز الثالث المتسابق القطري ناصر بن خليفة العطية وملاحه جيوڤاني بيناشيني على متن سيارة فورد فييستا ايضا .

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واشار العطية الى انه يسعى للمزيد من الأرقام القياسية في جميع البطولات التي يخوضها لأنها تسجل باسم بلده قبل أن تُسجل باسمه .

واضاف انهم حققوا هدفهم من المشاركة في رالي عمان بتحقيق الفوز مشيدا بفريقه المساعد و معتبرا ان السباق سار كما خططوا له حتى النهاية بدون أي مشاكل أو أعطال ميكانيكية.

واثنى العطية في ختام حديثه بالتنظيم الرائع الذي شهده السباق وبحفاوة الاستقبال التي لاقوها من قبل العمانيين.