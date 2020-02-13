منافسة Land Cruiser الجديدة من GMC

تميزت GMC هذا العام بالعديد من السيارات الرباعية الدفع، لكن سيارة Acadia الجديدة لفتت انتباه الكثيرين وبات البعض يسميها منافسة Land Cruiser اليابانية الشهيرة من تويوتا.

ومن ناحية التصميم جاءت هذه السيارة شبيهة بعض الشيء بسيارات Land Cruiser التي أطلقتها تويوتا في الأعوام الثلاثة الفائتة، وخصوصا من حيث تصميم الأضواء وشكل الشبك على الواجهة الأمامية.

ومقارنة بسيارات Acadia السابقة حصلت هذه المركبة على تصميم جديد كليا لأقراص العجلات، وواجهات مختلفة تماما، وتصميم محدث لأشكال المصابيح التي جاءت بإطارات مضيئة عبر شرائط LED.

كما ميز هذه السيارة تداخل اللون الأسود الذي طليت به ممتصات الصدمات والإطارات والمرايا مع الألوان الأساسية للهيكل.

وحصلت مركبة GMC الجديدة على قمرة أنيقة يدخل في تصميم عناصرها الجلد الفاخر مع الكروم والخشب بصورة مميزة، كما زودت بأنظمة تكييف متطورة، ونظام لتنقية الهواء في المقصورة، وانظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء.

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ولتكون ذات قدرة عالية على اجتياز الطرقات الوعرة زودت السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام تعليق هوائي خاص يزيد من ارتفاع الهيكل عند الحاجة، بالإضافة إلى محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.6 ليتر بعزم 230 حصانا.

المصدر: motortrend