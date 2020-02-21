ما السيارة التي ستكشف عنها تويوتا قريبا؟

أعلنت شركة تويوتا عن نيتها الكشف عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة إلى جانب نماذج أخرى من المركبات الحديثة في معرض جنيف القادم للسيارات.

وفي موقعها الرسمي قالت تويوتا إنها وخلال فعاليات معرض جنيف القادم، وضمن عرض تقديمي خاص ستكشف عن سيارة SUV جديدة كليا من الفئة B.

وسيقام العرض بالصالة رقم 4 الخاصة بجناح تويوتا في المعرض، يوم 3 مارس القادم، عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيث ستزيح الشركة الستار عن مركبة مزودة بأنظمة دفع رباعي ومحركات هجينة صديقة للبيئة، وهيكل مرتفع عن الأرض يمكنها من اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

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وتبعا للتسريبات فإن السيارة التي ستظهر في هذا الحدث من الممكن أن تكون النموذج الأحدث من مركبات CH-R الكروس الشهيرة

ومن المفترض أن تكشف تويوتا خلال المعرض أيضا عن النموذج الجديد من سيارات Yaris الاقتصادية المخصصة للسوق الأوروبية، إضافة إلى النموذج الأحدث من سيارات RAV4 رباعية الدفع الشبابية.

كما قد تستعرض الشركة في معرض جنيف أيضا سيارة GR Supra 2.0 الجديدة، وسيارة GR Yaris، ونموذج 2020 Dakar Hilux.

المصدر: إزفيستيا