منافسة Nissan Patrol العملاقة من فورد!

من أبرز السيارات الرباعية الدفع التي حققت شهرة واسعة ومبيعات كبيرة في المدة الأخيرة كانت سيارة Ford Expedition الجديدة، التي صنفها الكثيرون كأقوى منافس لـ Nissan Patrol الشهيرة.

ولاقى النموذج الجديد من Expeditionشعبية واسعة عند محبي الرحلات الصحراوية والسفر لحصوله على هيكل كبير مزود بصندوق أمتعة واسع، طوله 5 أمتار و63 سنتيمترا، وعرضه أكثر من مترين، فيه مقصورة كبيرة تتسع لـ 7 ركاب، ومزود بإطارات مميزة بمقاس 18 و20 و21 إنشا.

كما تميزت مقصورة السيارة الجديدة من الداخل بالرفاهية العالية التي توفرها للركاب، بفضل المقاعد الجلدية المريحة، وأنظمة التكييف المتطورة، وأنظمة تدفئة وتبريد المقاعد، فضلا عن أنظمة المولتيميديا الحديثة الموصولة بأكثر من 8 مكبرات صوت لتجعل الاستماع للموسيقى متعة حقيقية، إضافة لإمكانية هذه الأنظمة بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية الحديثة.

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وتعتمد Ford Expedition الجديدة على محرك يعمل بالبنزين بـ 6 أسطوانات بسعة 3.5 ليتر وعزم 380 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل، يساعدانها على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان، والوصول إلى سرعة أقصاها 239 كلم/سا.

وتتوفر هذه السيارة بعدة طرازات تلبي احتياجات وأذواق مختلف المستخدمين، وتبدأ أسعارها من 39 ألف دولار وتصل إلى 50 ألفا.

المصدر: motorbiscuit