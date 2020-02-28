“سكودا كودياك” تتصدر تصنيف السيارات المصدرة إلى خارج روسيا بعد تجميعها

أعد المحللون في وكالة “أوتوستات” تصنيف السيارات الروسية التجميع المصدرة إلى خارج اتحاد الاقتصاد الأوراسي عام 2019.

وحسب المحللين فإن أكثر السيارات الروسية التجميع شعبية خارج روسيا هي سيارة “سكودا كودياك” « Skoda Kodiak».

وتم تصدير 10 آلاف سيارة من هذا النوع عام 2019 إلى خارج اتحاد الاقتصاد الأوراسي وذلك بعد أن تم تجميعها في مصنع Volkswagen بمدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وشغلت المرتبة الثانية في التصنيف ماركة “لاد نيفا” رباعية الدفع التي صدر منها إلى خارج ااتحاد الاقتصاد الأوراسي 8 آلاف سيارة، مع العلم أنها كانت قد احتلت المكانة الأولى في تصنيف عام 2018.

أما “لادا فيستا” فصدر منها 5.9 ألف سيارة.

وتضمن التصنيف كذلك “لادا إكس راي” « 1.5ألف سيارة»، “فولكس فاجن بولو” «1.4 ألف سيارة»، “هونداي سولياريس” «1008 سيارات»، “ادا لارغوس”« 803 سيارات»، “كيا ريو” «635 سيارة»، “لادا غرانتا”و « 605 سيارات»، “سكودا رابيد”« 465 سيارة».

المصدر: نوفوستي