تعرف على HILUX المعدلة من تويوتا

تعتبر مركبات HILUX من أكثر سيارات البيك آب انتشارا في بلدان الشرق الأوسط، لكن النموذج المعدل الأخير من هذه السيارات أصبح محط أنظار الكثيرين حول العالم.

ومن أكثر ما شد انتباه عشاق هذه السيارات في النموذج الجديد هو التعديلات التي طالت المظهر الخارجي ومنحته روح القوة والرياضية، إذ حصلت GR HILUX على ممتصات صدمات أكبر وأكثر بروزا.

وتزينت السيارة بعناصر من الفايبر المميز، وجاء غطاء المحرك ومحيط الإطارات والمصابيح باللون الأسود، كما أدخلت خطوط من البلاستيك الأحمر حول مصابيح الضباب وبعض عناصر الهيكل.

ودخل على تصميم المركبة أيضا العديد من الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون، إذ تزين به الشبك الأمامي لغطاء المبرد، وواجهة القيادة من الداخل وحتى الأبواب.

كما حصلت GR HILUX على إطارات وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من السير على الرمال والطرق الوعرة والمساحات المكسوة بالثلوج أو الأوحال، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات الخطرة.

youtube/ Autosdeprimera

أما مقصورتها فجاءت بصفين من المقاعد المخصصة لـ 5 أشخاص، يمكن التحكم بتدفئتها وتبريدها عبر نظام كهربائي، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة.

وتعمل النسخ العادية من هذه السيارة بمحرك turbo diesel بسعة 2.8 ليتر، يستهلك 8 ليترات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، كما توجد نماذج أقوى منها بمحركات بسعة 4.0 ليتر.

المصدر: halfway4ways