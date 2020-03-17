ستروين تحول С4 لسيارة للطرق الوعرة!

على مر السنوات الـ 15 الماضية كانت سيارة С4 من ستروين واحدة من أكثر المركبات التي يعشقها الشباب، واليوم حصلت هذه السيارة على تعديلات جذرية تجعلها مميزة أكثر وأكثر.

وبالنظر للسيارة الجديدة نلاحظ أن ستروين صممتها لتكون لتكون سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم، ترضي أذواق الشباب ومحبي الأناقة، وبنفس الوقت لتكون سيارة عائلية وعملية.

وحصلت هذه المركبة على خلفية مائلة تشبه من حيث التصميم سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، وزودت بمصابيح غريبة التصميم، وسقف بانورامي كبير بلون أسود مميز يتداخل لونه مع ألوان الهيكل الأساسية بصورة أنيقة.

وبنيت هذه السيارة على منصات CMP التي تسمح بتزويدها بمختلف أنواع المحركات بما فيها المحركات الكهربائية.

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ومن المتوقع أن تطرح نسخ جديدة منها بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 و2.0 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، وتحصل على أنظمة إلكترونية متطورة تمكنها من ركن نفسها ذاتيا في أصعب الأماكن دون تدخل السائق.

المصدر: MOTO1