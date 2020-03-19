فولكس فاغن تطلق منافسة Tiguan الشهيرة

تستعد شركة فولكس فاغن للكشف عن سيارة كروس أوفر من المفترض أن تصبح المنافس الأبرز لسيارات Tiguan أحد أكثر المركبات العائلية شهرة في العالم.

وتبعا للتسريبات فإن سيارة Nivus الجديدة التي يطورها القسم البرازيلي التابع لفولكس فاغن ستبنى على منصات MQB-А0، التي ستمنحها قوة للهيكل، وتجعلها متوسطة الحجم لكن بقمرة واسعة ومريحة.

وستحصل هذه السيارة على هيكل بطول 4 أمتار تقريبا، مزود بقاعدتي عجلات تبعدان عن بعضهما 256 سم، أما قمرتها فستزود بلوحة قيادة رقمية، وشاشتين تعملان باللمس يمكن من خلالهما مراقبة محيط السيارة عن طريق الكاميرات، والتحكم بأنظمة المولتيميديا والقيادة.

وستأتي Nivus بعدة نسخ جميعها مزودة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع انزلاق السيارة على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة إلكترونية متطورة تحافظ على مسار السيارة على الطرقات السريعة.

youtube/ Motor1 Brasil

ومن المفترض أن تحصل هذه السيارات على محركات بنزين توربينية بعزم 114 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 126 حصانا، لتعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1