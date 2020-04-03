قوية وعصرية.. أبرز سيارة كروس من ميتسوبيشي

بعد مدة قصيرة من إطلاقها في الأسواق أصبحت Montero spot الجديدة واحدة من أكثرسيارات الكروس اليابانية مبيعا لهذا العام.

ومن أكثر ما شد انتباه عشاق السيارات في هذه المركبة والتي تحمل اسم Pjero sport في بعض البلدان، هو التصميم الغريب لواجهتها الأمامية، وشكل شبك غطاء المحرك، والتصميم الفريد لمصابيح الضباب التي حصل كل مصباح منها على 3 وحدات إضاءة، إضافة إلى تصميم المصابيح الخلفية التي جاءت بشكل طولي كما في سيارات فولفو الحديثة رباعية الدفع.

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على مقصورة فيها 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب، وزودت بـ 7 وسادات أمان هوائية، ونظام تكييف حديث للتحكم بدرجات الحرارة في كل جانب من السيارة بشكل مستقل، كما يسمح بالتحكم بحرارة الهواء في القسم الخلفي من المركبة.

وحصلت هذه المركبة أيضا على شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، قادرة على الاتصال مع أجهزة أندرويد الحديثة عبر البلوتوث، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة والمولتيميديا.

وزودت ميتسوبيشي Montero بكاميرات تمكن من السائق من رؤية محيط السيارة بالكامل، إضافة إلى نظام أمان يعتمد على حساسات للمسافات ويتحكم بنظام الفرامل تلقائيا لتجنب الحوادث على الطرقات.

وحصلت هذه السيارة على محركات بنزين بسعة 3 ليترات وعزم 209 أحصنة، ومحركات ديزل بعزم 181 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: avtovzglyad