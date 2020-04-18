لكزس تخطف الأنظار بأكثر سياراتها جمالا وأناقة

كعادتها وكما في كل سنة خطفت ليكزس أنظار محبي مركباتها بسيارة صممتها لتكون من بين أجمل المركبات رباعية الدفع في العالم.

أطلقت لكزس على مركبتها الجديدة اسم LF-1 Limitless، وزودتها بهيكل انسيابي ومقدمة طويلة شبيهة بتلك الموجودة في سيارات إنفينتي الرباعية الدفع الحديثة.

ومن عناصر الجمال التي تلفت الانتباه في هذه السيارة أيضا المصابيح الضيقة الغريبة التي أتت متصلة ببعضها على شكل V لكنها موضوعة بشكل أفقي.

ولم يغب التميز والتطور عن قمرة هذه المركبة أيضا، فقد زودت بمقاعد جلدية لـ 4 ركاب صممت لتحيط بجسم الراكب بطريقة ممتازة تمنحه شعورا بالراحة أثناء الرحلات الطويلة، وخصص لكل راكب أيضا شاشة متطورة تعمل باللمس لمشاهدة الفيديوهات وقنوات التلفاز، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على لوحة إلكترونية تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت والإضاءة والتكييف والعديد من تقنيات السيارة.

وزودت لكزس هذه المركبة بأنظمة لتنقية الهواء في المقصورة، وأنظمة إلكترونية تتحكم بمسارها أوتوماتيكيا في حالات الطورائ لمنع الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة العام القادم بنوعين من المحركات بعزم 416 و600 حصان، كما قد تطلق منها نسخة بمحرك هجين عزمه 354 حصانا.

المصدر: moto 1