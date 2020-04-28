سكودا تطلق سيارة مميزة ورخيصة للطرق الوعرة

كشفت شركة سكودا مؤخرا عن سيارة Kliq التي طورتها لتكون واحدة من أجمل سيارات الدفع الرباعي وأرخصها ثمنا.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل مميز بطول 4 أمتار و25 سنتيمرا، مبني على منصات MQB-A0-IN التي أثبتت جدارتها في العديد من سيارات سكودا.

ومن أكثر ما يميز هذه السيارة التصميم الفريد للواجهة الخلفية، واللوحات المضيئة على الجانبين التي تحمل اسم Skoda، إضافة إلى تصميم الأبواب التي أتت بقبضات مخفية بداخلها كما في سيارات تسلا، فضلا عن شريط الإضاءة الذي يزين شبك غطاء المبرد من الأمام.

ومن عناصر التميز الأخرى في هذه السيارة هي قمرة القيادة التي حصلت على مقاعد رياضية، وعلى عناصر داخلية يتداخل فيها اللون الأسود مع لون الهيكل الخارجي.

ورغم أنها صممت لتكون سيارة للطرق الوعرة لكنها حصلت على محرك اقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 110 أحصنة، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المفترض أن تطرح سكودا هذه السيارة أولا في السوق الهندية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وبسعر منافس جدا يبلغ نحو 12 ألف دولار فقط.

المصدر:moto1