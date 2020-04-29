شركة GAZ الروسية تطلق نسخا جديدة من الشاحنات الصغيرة

أعلن وكلاء شركة GAZ الروسية عن بدء بيع النماذج الجديدة من شاحنات Next المتعددة الاستخدامات.

وصممت شركة GAZ شاحنات Sadko Next لتلبي احتياجات مختلف المستخدمين، وطرحتها بعدة نماذج، منها مزودة بصناديق خلفية مفتوحة لنقل البضائع والأحمال الثقيلة، وأخرى مزودة بصناديق مغلقة مبردة لنقل الأغذية.

وتميزت هذه الشاحنات بالتصميم العصري الذي يمنحها طابع القوة، وبمقصورة مزودة بصفين من المقاعد المريحة المخصصة لـ 6 ركاب، فضلا عن واجهة القيادة المجهزة بشاشة متطورة تعمل باللمس، وأنظمة حديثة للتكييف، وأنظمة لتدفئة المقاعد.

وتاتي النسخ العادية من هذه الشاحنات مع خزانات وقود تتسع لـ 95 ليترا، ويمكن طلب نسخ معدلة منها مزودة بخزانات وقود إضافية وأنظمة لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي وتسخين المرايا الجانبية.

وتعمل هذه المركبات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وبمحركات ديزل بسعة 4.4 ليتر، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، أما أسعارها فتتراوح ما بين 34 و38 ألف دولار تقريبا.

المصدر: إزفيستيا