الصينية Chery تغزو الأسواق بأحدث سياراتها الكروس أوفر

أعلنت عملاقة صناعة السيارات Chery عن بدء مبيعات Tiggo 8 في السوق الروسية والعديد من أسواق آسيا وأوروبا.

بنيت هذه السيارة التي تعتبر أكبر سيارات Chery الكروس على منصات T1X التي أثبتت جدارتها في السنوات الأخيرة، وجاءت بهيكل أنيق وعصري بطول 4 أمتار و70 سنتيمترا، وعرضه 180 سم، وارتفاعه 170 سم، أما المسافة ما بين محوري العجلات فهي 271 سم.

كما حصلت Tiggo 8 على صندوق أمتعة خلفي كبير بسعة 892 ليترا يمكن زيادة سعته إلى 1932 ليترا في حال طي الصف الخلفي من المقاعد، وعجلات بأقراص مصنوعة من الكروم بمقاس 18 إنشا، وقمرة مخصصة لـ 5 ركاب، مزودة بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوثوت.

وزودتها Chery بنظام دفع أمامي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، ونظام كهربائي لتدفئة المقاعد والمقود، إضافة إلى حساسات للمطر والضوء، وكاميرات خلفية، وحساسات أمامية وخلفية لقياس المسافات وتفادي الاصطدام بالأجسام الأخرى أثناء الحركة.

وتم تجهيز هذه المركبة بمحرك بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 170 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل، أما سعرها في السوق الروسية فسيبدأ من 19800 دولار تقريبا.

المصدر: moto1