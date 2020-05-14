سوق روسيا تستقبل سيارة صينية متطورة!

أعلن وكلاء شركة JAC الصينية في موسكو أن شركتهم تواصل العمل على تطوير سيارة كهربائية متطورة ستطرحها في الأسواق الروسية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سيارات iEV7S الكهربائية الصديقة للبيئة التي تصنعها شركة JAC من المفترض أن تحصل على شهادة الاعتماد في يونيو المقبل لتصنيعها وطرحها في السوق الروسية.

وكانت JAC قد أشارت في وقت سابق إلى أن النماذج الأولية من هذه السيارات كانت قد خضعت العام الماضي للعديد من اختبارات الأمان والسلامة، وحصلت على تقييم السلامة الصيني C-NCA بعد اجتيازها لاختبارات حماية الركاب من الصدمات الأمامية والجانبية التي قدد تتلقاها أثناء الحركة بسرعة 50 كلم/سا.

وحصلت هذه السيارات على بطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لتقطع مسافة 300 كلم بالشحنة الواحدة، وعلى هيكل كروس مميز بطول 4 أمتار و135 سنتيمترا، بعرض 175 سم، وارتفاع 156 سم.

كما زودت بأنظمة ABS للفرامل، وحساسات لقياس المسافات من الأمام والخلف، ونظام مولتيميديا متطور مزود بشاشة تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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أما محرك هذه المركبات فأتى كهربائيا صديقا للبيئة بعزم 116 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 50 كلم/ساعة في غضون 4 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 130 كلم/سا.

المصدر: autostat