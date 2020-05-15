أوبل تختبر نماذج جديدة كليا من Mokka الاقتصادية

سربت بعض مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر بعض ملامح سيارات Mokka الجديدة التي تختبرها أوبل استعدادا لطرحها في الأسواق هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن النماذج الجديدة من سيارات Mokka بنيت على منصات EMP1 التي يطورها مصنع PSA الفرنسي، والتي أثبتت جدارتها عند اختبارها في العديد من السيارات مثل Opel Corsa وPeugeot 208.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن السيارة الجديدة اختلفت كثيرا من ناحية التصميم عن نماذج Mokka الحالية، فالهيكل فيها أصبح أكثر انسيابية، وأصبح ارتفاع السقف أقل، كما تغير تصميم المصابيح والواجهة الأمامية، وانحناءة الواجهة الخلفية أصبحت أقرب لتلك الموجودة في سيارات x6 من بي إم دبليو.

وحصلت المركبة الجديدة على العديد من التحسينات التي تجعلها أكثر عملية وأمانا، ووزنها أصبح أقل بـ 120 كلغ مقارنة بنموذج Mokka الأخير، كما زادت نسبة متانة هيكلها بمعدل 30%، وأضافت أوبل عليها تعديلات خاصة تحسن من عزل أبوابها وشبابيكها للضوضاء الخارجية.

Welcome to the Ranger Zone. Jetzt den Grandland X Hybrid4 entdecken: https://t.co/4ZFnxNaAegpic.twitter.com/WtOpBNGcI0 — Opel Deutschland «@OpelDE» May 13, 2020

وستأتي هذه السيارة بعدة نسخ، نسخة مزودة بمحرك بنزين عادي بسعة 1.2 ليتر، ونسخة مزودة بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر.

كما ستطلق نسخة خاصة منها مزودة بمحرك كهربائي بعزم 136 حصانا، فيها بطارية تمكنها من قطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1