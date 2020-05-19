بيلاروس تتولى تجميع رباعية الدفع المدرعة الروسية

تقوم شركة “بي إس في تي” البيلاروسية” بتجميع رباعية الدفع المدرعة الروسية من طراز “بوران” التي صممتها شركة “ريدا” من مدينة نيجني نوفغورود على أساس عربة “غاز – 3308 « سادكو».

وذلك بطلب من وزارة الدفاع البيلاروسية. وقد تم إعداد 5 نماذج من رباعية الدفع المدرعة.

“بوران” رباعية الدفع المدرعة سداسية الأبواب تشكل منصتها ومؤخرة الصالون والمقصورة عناصر مستقلة يمكن فكها واستبدالها بعناصر أخرى مثل الصهريج والصندوق وغيرهما من التجهيزات المهمة. كما يمكن تحويلها إلى سيارة بيك آب كي تتسع لـ6 أفراد أو سيارة ستيشن لتتسع لـ 10 أفراد.

فيما يتعلق بمنصة رباعية الدفع فإنها لا تختلف عن ستبقتها “سادكو”. وتم تزويد رباعية الدفع بمحرك سعة 4.4 لتر ينتج 147 حصانا و640 نيوتن/متر من عزم الدوران، فضلا عن علبة السرعة الميكانيكية السداسية.

وركب في السيارة خزانا وقود يتسع كل منهما 105 لترات من البنزين، ما يمكنها من السير إلى مسافة 1400 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود.

وبلغت السرعة القصوى لرباعية الدفع 95 كيلومترا في الساعة. وإنها تستهلك 15 ليترا من البنزين لكل 100 كيلومتر.

وتتحمل مدرعة “بوران” تأثير أعيرة 7.62 ملم.

المصدر: ياندكس