أنيقة وصديقة للبيئة.. سيارة جديدة من بي إم دبليو

في خطوة جديدة لاكتساب أكبر عدد من الزبائن المحبين للسيارات الاقتصادية، كشفت بي إم دبليو عن أحدث نموذج من سيارات X2.

وحصل النموذج الجديد لسيارات BMW X2 على هيكل هاتشباك مميز يجمع ما بين العملية والحداثة، حيث صمم ليجعل من هذه المركبة سيارة عائلية مريحة تتسع لـ 5 أشخاص، وبنفس الوقت حصل على العديد من اللمسات التي تشد انتباه محبي السيارات الرياضية.

ومن عناصر التميز في هذه السيارة أيضا تصميم الواجهة الأمامية التي تزينت بشبكين لغطاء المبرد، شبك صمم ليحمل روح سيارات بي إم دبليو، وشبك عريض سفلي بفتحات واسعة يساعد على تحسين تدفق الهواء نحو المبرد والمحرك، إضافة إلى ممتصات الصدمات الجانبية التي يتداخل فيها اللون الفضي مع لون الهيكل الأساسي، والحواف البلاستيكية التي غطت إطارات العجلات لحماية الهيكل من عوامل الرطوبة والأوساخ.

وتعمل هذه السيارة بنظام هجين يجمع محركا توربينيا بـ 3 أسطوانات وبعزم 125 حصانا، ومحركا كهربائيا بعزم 95 حصانا.

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وتساعد هذه المنظومة على جعل هذه المركبة من بين أكثر السيارات تقنينا في استهلاك الوقود رغم وزنها البالغ 1610 كلغ، كما تمكن من زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.8 ثا فقط.

المصدر: moto1