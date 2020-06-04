الكشف عن مواصفات UR-V القادمة من هوندا

في كل عام تصنف سيارات UR-V من هوندا من بين أكثر سيارات الكروس أوفر مبيعا في العالم لما تتميز به من عملية وأناقة، فما الجديد التي ستحصل عليه النسخ القادمة من هذه المركبات؟

وتبعا للتسريبات فإن النموذج الجديد من سيارات UR-V يطور في مصانع هوندا بمدينة ووهان الصينية، وسيحصل هذا النموذج على هيكل بطول 4 أمتار و82 سنتيمترا، شبيه بهياكل سيارات UR-V الحالية، مع بعض التعديلات التي ستطال أشكال المصابيح وتصميم الواجهة الخلفية وممتصات الصدمات.

ومن ضمن التعديلات المذكورة تقنيات الإضاءة الجديدة التي ستحصل عليها المصابيح، إذ ستزود المصابيح الأمامية بـ 9 وحدات إضاءة أساسية، إضافة إلى أشرطة إضاءة LED تمتد على طول المصباح من الأسفل، كما سيتغير شكل الزجاج الخلفي في السيارة قليلا ليصبح أكثر ميولا، وستزداد انسيابية السقف من الخلف.

وستحصل UR-V القادمة على أنظمة جديدة لعزل الضوضاء الخارجية، وعلى سقف بانورامي كبير يمكن حجبه من الداخل بستائر متحركة كهربائية، كما ستتغير فيها أنظمة المولتيميديا لتحصل على شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، يمكنها الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

وستعتمد النسخ الأساسية من هذه السيارات على محركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 193 حصانا، ومحركات توربينية بسعة لترين وعزم 272 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، وستعمل بنظام دفع أمامي، ويمكن للراغبين طلب نسخ معدلة منها مزودة بنظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1