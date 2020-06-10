نجم Seat يسطع من جديد مع سيارة اقتصادية وأنيقة

تشتهر شركة Seat بتصاميمها الجميلة لسيارات السيدان الصغيرة، لكنها قررت هذا العام أسر قلوب عشاقها بمركبة كروس أوفر مميزة واقتصادية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن Seat وقبل نهاية يونيو الجاري عازمة على إطلاق نموذج جديد هجين من سيارات Ateca، لتصبح هذه المركبات من أهم المنافسين لسيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم من هيونداي وكيا.

والتصميم الخارجي للسيارات المنتظرة سيحمل بعض اللمسات المميزة التي ستطال المظهر العام مقارنة بنماذج Ateca الحالية، إذ ستصبح هذه المركبات شبيهة بعض الشيء بسيارات Q5 الشهيرة من أودي، وخصوصا من ناحية تصميم المصابيح الأمامية والخلفية وشكل العوادم التي ستأتي مزدوجة ومزودة بإطارات من الكروم اللماع.

أما من الناحية التقنية فستأتي Ateca الجديدة بنظام مولتيميدا متطور مزود بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، ويمكنها الاتصال بالأجهزة والهواتف، و كذلك الاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية وبث إشاراتها إلى تلك الأجهزة.

وستحصل هذه المركبة على منظزمة هجينة تستهلك نحو 6 لترات فقط من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، تضم محركا يعمل بالبنزين بسعة 1.4 ليتر، ومحركا كهربائيا يمنحانها مجتمعين عزما يعادل 201 حصان .

وسيكون بإمكانها قطع مسافة 60 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية التي تستمدها بطارياتها بعد السير لمسافة معينة اعتمادا على الوقود السائل.

المصدر: moto1