كيا تتحضر للإعلان عن أكبر سياراتها العائلية

ينتظر محبو شركة كيا في الربع الثالث من هذا العام إعلان الشركة عن نموذجها الأحدث من سيارات Carnival العائلية الكبيرة.

وبالنظر للإعلانات التشويقية والصور التي نشرت للسيارة الجديدة نلاحظ أنها ستأتي على هيئة ميني فان، بهيكل كبير وقمرة تتسع لـ 7 أو 8 ركاب.

ومن المفترض أن تكون كيا قد زودت هذه السيارات بمنصات كانت قد اختبرتها في سيارات Sorento الرباعية الدفع الجديدة.

وتبعا للتسريبات فإن المركبة ستصبح أطول بأكثر من 10 سم من سيارات Carnival التي طرحت العام الفائت، وستزداد المسافة ما بين قاعدتي العجلات فيها بمقدار 30 ملم مقارنة بالأخيرة.

أما الصور المسربة لقمرة هذه المركبات فتبين أن واجهة القيادة حصلت على شاشة كبيرة تمتد من الجهة المقابلة للسائق إلى منتصف الواجهة تقريبا، وجاءت بشاشة إضافية من منتصفها من الأسفل، كما تم تزينها بعناصر من الكروم والمعدن اللماع.

ومن الناحية التقنية يحتمل أن تأتي Carnival الجديدة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.2 ليتر، ومحركات T-GDi بسعة 2.5 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 أو 7 مراحل، أما نسخها التي ستخصص للولايات المتحدة فقد تأتي بمحركات كبيرة بـ 6 أسطوانات.

المصدر: moto1