مازدا تحدث إحدى أشهر سياراتها وتجعلها أكثر اقتصادية

بعد 4 سنوات على ظهور مفهوم جديد لسيارت CX-5، وبعد أن أصبحت هذه المركبات من بين الأكثر شهرة في العالم، قررت مازدا إدخال تعديلات تجعل منها أكثر عملية و أقل استهلاكا للوقود.

من بين أهم التقنيات التي ستحصل عليها نماذج CX-5 الجديدة من مازدا هي محركات اقتصادية بسعة لترين وعزم 165 حصانا، ومحركات 2.5 ليتر وعزم 194 حصانا، ومحركات جديدة بسعة 2.2 ليتر وعزم 150 و184 حصانا، كما ستطلق مازدا نسخا منها تحتوي على ذات المحركات الموجودة حاليا، بسعة لترين ونصف الليتر لكنها لن تخصص للسوق الأوروبية.

من ناحية المظهر الخارجي ستحصل السيارات الجديدة على تعديلات طفيفة مقارنة بنماذج CX-5 الحالية، إذ سيدخل عليها لون Polymetal Grey في تصميم الهيكل.

أما داخليا فسيزداد حجم الشاشة التي تعمل باللمس فيها من 7 إلى 8 بوصات، وستتغير المقاعد قليلا ليتداخل فيها القماش مع الجلد الصناعي.

وستحصل المركبات الجديدة على أنظمة عزل أفضل للضوضاء الخارجية، وعلى منظومة مطورة تقلل من اهتزاز المقود أثناء السير، وعلى مرايا تطوى أوتوماتيكيا بعد الخروج من المركبة.

ومن الميزات المهمة التي ستزود بها هذه السيارات أيضا هي نظام دفع رباعي أوتوماتكي محسن للتحكم بحركة العجلات أثناء السير على الطرق الوعرة، ونظام يقلل من استهلاك المحرك للوقود في حال تحرك السيارة بحمولات خفيفة، وحساسات ضوء مطورة تتحكم بإضاءة المصابيح بشكل ممتاز، إضافة إلى نظام الفرملة التلقائي القادر على التعرف على الأجسام أثناء السير وكبح جماح السرعة تلقائيا تفاديا لوقوع الحوادث.

المصدر: moto1