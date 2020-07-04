سوزوكي تعلن عن منافس قوي لسيارات RAV التي تصنعها تويوتا

طورت شركة سوزوكي اليابانية سيارة كروس أوفر اقتصادية يتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لسيارات RAV4 التي تنتجها تويوتا.

وتأتي سيارة Across الجديدة شبيهة نوعا ما بسيارات RAV من الجيل الخامس، ولها هيكل بنفس الحجم تقريبا، لكنها تختلف مع الأخيرة في تصميم الواجهة الأمامية وشبك المبرد وشكل الأضواء وممتص الصدمات الأمامي.

كما تتميز هذه المركبة بالعناصر البلاستيكة السوداء التي تدخل في تصميم الهيكل وممتصات الصدمات والإطارات المحيطة بالعجلات بصورة أنيقة ومميزة، فضلا عن تصميم أقراص عجلاتها المصنوعة من الكروم.

وحصلت قمرة هذه المركبة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى مقود مكسو بالجلد ومزود بأزرار للتحكم بأنظمة السرعة والصوت وأزرار للرد على المكالمات الهاتفية.

وزودتها سوزوكي بحساسات للضوء وحساسات للمطر ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة كهربائية لتدفئة الزجاج والمرايا والمقاعد، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية تساعد على ركنها بشكل آمن.

وتعتمد هذه المركبة في الحركة على نظام هجين يضم محرك بنزين بسعة 2.5 ليتر، ومحركين كهربائيين مثبتين على محاور العجلات من الأمام والخلف، تمكنها جميعا من الوصول إلى سرعة 185 كلم/سا، كما يمكن للبطاريات الداخلية تخزين الطاقة أثناء الحركة لتساعد السيارة على قطع مسافة 75 كلم بالاعتماد على المحركات الكهربائية.

المصدر: moto1