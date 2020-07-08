هوندا تكشف عن واحدة من أجمل سيارات الكروس الاقتصادية

نشرت شركة هوندا مؤخرا صورا ترويجية تكشف عن تصميم النموذج الجديد من سيارات WR-V الكروس أوفر التي قد تطلقها بشكل رسمي قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة ستبنى على منصات اختبرتها هوندا في سيارات Jazz سابقا، وستحصل على هيكل كروس أوفر مميز بطول 4 أمتار تقريبا.

وحصلت هذه المركبة على العديد من التعديلات التي طالت المظهر الخارجي مقارنة بنماذج WR-V SUV الحالية، إذ اكتسبت تصميما جديدا لممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وحصلت على هيكل أكثر انسيابية مزود بفتحة سقف كبيرة، وتغير فيها تصميم المصابيح الأمامية التي حصلت على وحدات إضاءة هلوجينية جديدة ووحدات إضاءة جانبية بخطوط LED مضيئة.

وتغير في السيارة تصميم الواجهة الأمامية قليلا أيضا، وتصميم شبك غطاء المبرد، وأضيفت إليها عناصر تزين الهيكل بالكروم والبلاستيك الأسود المقاومين لعوامل الحرارة والرطوبة.

وزودت هوندا هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لركنها بأمان، إضافة إلى منظومات كهربائية للتحكم بالمرايا الجانبية ووضعيات المقاعد ودرجة حرارتها، وحصلت قمرة السيارات على مقود جديد مكسو بالجلد، وعلى مسند جلدي عريض موضوع بين المقعدين الأماميين.

وفيما يتعلق بالخصائص التقنية الأخرى فقد تحصل هذه السيارة على محرك بنزين اقتصادي بأربع أسطوانات وسعة 1.2 ليتر وعزم 90 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 1.5 ليتر، ومحرك بنزين بسعة ليتر ونصف وعزم 116 حصانا، ستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، أما سعر هذه المركبات فقد يتراوح ما بين 11 و15 ألف دولار.

المصدر: moto1