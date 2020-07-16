بي إم دبليو تزيح الستار عن أحدث سياراتها الاقتصادية

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن نموذجها الأحدث من سيارات iX3 الذي طورته ليعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.

وأتت السيارة الجديدة بهيكل شبيه من حيث التصميم بسيارات iX3، لكن هيكلها أتى أقصر بمقدار 7 سنتيمترات تقريبا، وتغير فيها التصميم الداخلي للمصابيح، وتصميم ممتصات الصدمات الجانبية التي حصلت على خطوط زرقاء مميزة.

وبدلا من الشبك أمام غطاء المبرد حصلت هذه المركبة على واجهة مميزة مطلية باللون الأسود اللماع يوحي تصميمها بالحداثة وبأن السيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، كما جاءت العجلات بتصميم لم تطلق مثله بي إم دبليو في مركباتها من قبل.

وكونها صممت لتكون صديقة للبيئة زودت هذه المركبة ببطاريات متطورة يمكن شحن 85% من سعتها في غضون نصف ساعة فقط، ويكفي شحنها بشكل كامل السيارة من قطع مسافة 460 كلم، وشحنها لـ 10 دقائق فقط يمكن المركبة من قطع مسافة 100 كلم تقريبا.

وتستمد هذه السيارة قوتها من محرك كهربائي باستطاعة 210 واط، يولد عزما يعادل 286 حصانا، وبفضله يمكن للمركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كلم/سا.

كما حصلت هذه المركبة على تقنية eDrive الجديدة التي ينتظر أن تظهر في العديد من السيارات الكهربائية الألمانية مستقبلا، أما ظهورها في الأسواق فقد يكون قبل نهاية العام الجاري، وسعرها قد يعادل 36 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1