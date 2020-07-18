العملاقة الصينية Chery تتحدى هيونداي بمركبة جديدة

أعلنت شركة Chery الصينية مؤخرا عن مركبة كروس أوفر مميزة ورخيصة الثمن، يتوقع لها أن تصبح أهم منافس لسيارات Creta التي تنتجها هيونداي.

وأشارت Chery إلى أن سيارتها الجديدة Tiggo 5x هي نسخة معدلة من سيارات Tiggo 4 التي حققت مبيعات كبيرة في الصين وعدد من بلدان آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتأتي هذه المركبة بتعديلات ملوحظة من حيث المظهر مقارنة بسيارات Tiggo 4 الحالية، إذ تغير فيها شكل الواجهتين الأمامية والخلفية، وشكل المصابيح، وتصميم ممتصات الصدمات، أما الهيكل فأتى بطول 4 أمتار و35 سنتيمترا، كما تغير مظهر أقراص العجلات التي أصبحت أكثر عصرية ومصنوعة من الكروم المقاوم للصدأ.

وطالت التغييرات أيضا قمرة السيارة، إذ حصلت على مقاعد جديدة تتسع لـ 5 أشخاص، وتغيير تصميم واجهة القيادة، إذ زودت بشاشة جديدة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، كما تغير شكل اللوحة المثبت عليها ناقل الحركة وأزرار التحكم بالسرعة فأصبحت أكثر تميزا بفضل تصميمها الذي يجمع الزجاج مع الكروم اللماع.

وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 116 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 156 حصانا، أما أسعارها فستكون منافسة جدا تتراوح ما بين 8600 و12800 دولار.

المصدر: moto1