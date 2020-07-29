هيونداي تعلن عن نسخة فاخرة ومميزة من Santa Fe!

رغم الإقبال الواسع والمبيعات الكبيرة التي شهدتها أحدث سيارات Santa Fe، قررت هيونداي إطلاق نسخ خاصة من هذه السيارة لمحبي التميز والسيارات المعدلة والكبيرة.

وبالنظر لنموذج N Performance الجديد الذي كشفت هيونداي بعض تفاصيله نلاحظ أن Santa Fe حصلت على العديد من التعديلات لتظهر بمظهر يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت.

ومن أبرز هذه التعديلات هي تزويدها بعجلات Michelin Pilot Sport المخصصة للطرق الوعرة، والتي جاءت بأقراص من الكروم بمقاس 21 إنشا، فضلا عن الملحقات التي صنعت من ألياف الكربون المتينة بلونها الأسود والتي غطت المرايا وبعض أجزاء ممتصات الصدمات وبعض عناصر الواجهتين الأمامية والخلفية.

كما زود سقف السيارة من الخارج بملحقات إضافية مميزة تساعد على تثبيت الأمتعة الكبيرة الحجم لنقلها أثناء الرحلات إلى الطبيعة أو السفر، وزودت خلفية السقف بجنح هوائي بارز، أما العجلات فحصلت على أنظمة تعليق خاصة، وعلى منظومات فرامل مطورة طليت بعض أجزائها باللون الأحمر لتبرز من خلف أقراص العجلات السوداء.

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ومن الداخل حصلت هذه السيارة على مقاعد رياضية مريحة تتسع لـ 5 أو 7 ركاب، مكسوة بأفخم أنواع الجلود المطرزة، وحصلت واجهة القيادة على شاشتين كبيرتين، وحتى الصف الثاني من المقاعد حصل على شاشتين كبيرتين تعملان باللمس، موضوعتين قبالة الركاب، والمقود تمت تغطية بعض أجزائه بملحقات من ألياف الكربون.

ولا توجد معلومات عن نوعية المحركات التي ستحصل عليها N Performanc بعد، لكن من المفترض أن يتم إطلاق هذه المركبات في كوريا الجنوبية قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: moto1