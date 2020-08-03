الصين تعمل على تطوير سيارة فريدة من نوعها!

كشفت شركة Dongfeng الصينة عن مشروع جديد لتطوير سيارات لم تشهد أسواق العالم مثلها من قبل.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها الشركة لتصميم هذه السيارات نلاحظ أنها ستأتي بهياكل رياضية انسيابية مدروسة وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، ومزينة بمصابيح أمامية وخلفية فريدة التصميم.

وتتميز هذه المركبات بأبوابها التي تفتح عبر رفعها إلى الأعلى كما في بعض سيارات تسلا الكهربائية، وبأنها تخلو من المرايا الجانبية التقليدية، حيث استبدلت المرايا بكاميرات صغيرة تنقل صورة محيط المركبة إلى شاشة بداخل قمرة القيادة.

وستتفوق هذه المركبات على الكثير من السيارات الحديثة المطروحة في العالم من الناحية التقنية، إذ ستحصل على أنظمة تكييف خاصة تسمح لها بتعديل الحرارة والرطوبة في قمرة القيادة وفقا لفصول السنة وتبعا لدرجة الحرارة في الشارع.

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كما ستخلو واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية وستزود بشاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد على كامل طولها، وحتى المقود سيزود بشاشة صغيرة تعمل باللمس أيضا، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت والقيادة.

ومن المفترض أن تحمل هذه السيارات اسم Voyah، وقد تطلق Dongfeng منها نسخا تعمل بمحركات كهربائية، ونسخا مزودة بمحركات هجينة تعمل بالكهرباء والبنزين.

المصدر: moto1