الإحصاء الروسية: “لادا” أكثر السيارات شعبية في بلادنا

عالجت وكالة “أوتوستات” الروسية للتحاليل الإحصائية والاجتماعية نتائج مبيع السيارات في روسيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

واتضح أن مواطني روسيا اشتروا خلال تلك الفترة 600 ألف سيارة ومنها 126 ألف سيارة من طراز “لادا”.

وجاء في تقرير لها أن سيارات ماركة “كيا” الكورية الجنوبية تشغل المرتبة الثانية في هذا التصنيف حيث اشتراها 88.9 ألف مواطن روسي. وتأتي بعدهما ماركة “هونداي” الكورية الجنوبية التي اشترى منها الروس 66.8 ألف سيارة.

وتتضمن القائمة كذلك ماركة “رينو” التي اشترى منها المواطنون 51.7 ألف سيارة وماركة “تويوتا” اليابانية «40.2 ألف سيارة».

وكانت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” قد أجرت في وقت سابق استطلاع رأي 10 آلاف مواطن روسي أظهر أن 10% من المشاركين فيه قرروا شراء سيارة جديدة أثناء انتشار وباء كورونا. فيما امتنع العدد نفسه من المواطنين تقريبا عن استخدام السيارات خشي الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا