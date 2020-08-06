وسط ادعاءات بـ"الإيحاء الجنسي".. "أودي" تسحب إعلانا تظهر فيه فتاة تأكل موزة أمام سيارة!

قامت شركة “أودي” بسحب إعلان يظهر فتاة صغيرة تأكل موزة بينما تتكئ على سيارة، بعد احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراجعت شركة السيارات الألمانية “علنا” عن الإعلان يوم الاثنين، بعد اندلاع احتجاج كبير عبر الإنترنت، وأصدرت اعتذارا على “تويتر”، ووعدت بالوصول إلى “كيفية إنشاء هذه الحملة وما إذا كانت آليات التحكم قد فشلت”.

We hoped we could convey these messages, showing that even for the weakest traffic participants it is possible to relaxingly lean on the RS technology. That was a mistake! Audi never intended to hurt anyone’s feelings. «2/3» — AudiOfficial «@AudiOfficial» August 3, 2020

وغرّدت “أودي” على حسابها في “تويتر”: “نسمعكم، ودعونا نوضح هذا: نحن نهتم بالأطفال”، مضيفة “نعتذر بصدق عن هذه الصورة غير الحساسة”.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4pic.twitter.com/14XaKhlRVL — AudiOfficial «@AudiOfficial» August 2, 2020

وظهرت في الإعلان فتاة صغيرة ترتدي نظارة شمسية وتحمل موزة مقشرة جزئيا، بينما تتكئ على سيارة أودي الرياضية الحمراء، مع وضع تعليق يقول “يدع قلبك ينبض بشكل أسرع – من كل جانب”.

If you think a little girl eating a banana is sexually provocative… You’re the problem. #Audi#audiadverthttps://t.co/HZJIJ52BdY — Michael 💙💛🏆 «@Mickledonions» August 4, 2020

With a top speed of 174mph this car should be illegal based on how many kids it will likely kill through both speed and contributory pollution. Instead you want to sell this car USING A CHILD? Probably Audi’s lowest moment — HRM Safe Cities for Everyone «@safe_hrm» August 2, 2020

وكان الإعلان جزءا من حملة تظهر أفرادا مختلفين من عائلة، يقومون بالوضعية نفسها مع السيارة الحمراء.

ورأى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلان يشجع على تعريض الأطفال للخطر: لن يتمكن السائق في السيارة من رؤية الفتاة ذات الحجم الصغير، لذلك ربما يدهسها «بغض النظر عن وقوف السيارة»، ناهيك عن عدم المسؤولية البيئية للإعلان – مركبة تعمل بالغاز في المقام الأول.

واتهم عدد من الأشخاص “أودي” بالترويج للاعتداء الجنسي على الأطفال. وكتب أحدهم: “أرى هنا إعلانا عن استغلال الأطفال جنسيا. وإساءة معاملة الأطفال”، إنه “مثير للاشمئزاز والاستهزاء”.

ووافق آخرون على ذلك، وشبهوا الفتاة بـ “النساء نصف العاريات اللواتي تم وضعهن على غطاء محرك السيارة” في الماضي.

ولكن آخرين دافعوا عن “أودي”، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي شيء جنسي صريح في الإعلان، واقترحوا على أولئك الذين رأوا أنه كذلك “طلب المساعدة والابتعاد عن الأطفال”.

المصدر: RT