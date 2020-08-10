كيا تستعد لإطلاق نموذج مطور من سيارات Soul الشهيرة

بعد المبيعات الهائلة التي حققتها سيارت Soul العام الفائت قررت شركة كيا إدخال بعض التعديلات على هذه السيارات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

وتبعا للتسريبات فإن كيا تعمل حاليا على إنتاج نموذج جديد من هذه السيارات سيحمل اسم Style Soul ، سيأتي بمحركات معدلة وبعض التحسينات في التصميم الداخلي.

من حيث المظهر العام ستشبه المركبات الجديدة نماذج GT Line من سيارات Soul الحالية، وستأتي بهياكل بطول 4 أمتار و19 سم، فيها صندوق خلفي للأمتعة تصل سعته بعد طي الصف الخلفي من المقاعد إلى 650 ليترا.

أما الاختلافات الأساسية فستظهر في قمرة السيارة، إذ ستزود Style بناقل للسرعات بتصميم مميز، وبواجهة قيادة أكثر عصرية فيها شاشة في منتصفها تعمل باللمس، وستحصل على نظام مولتيميديا جديد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد وحرارتها، إضافة إلى مقود رياضي مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، وبنظام لتدفئته في الشتاء.

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كما ستحصل القمرة على مكبرات صوت مميزة جديدة، وعلى عناصر من الكربون والبلاستيك بتصميم خاص لتزيين الأبواب وواجهة القيادة، إضافة إلى مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بعدة نماذج من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، ومحركات MPI بسعة لترين وعزم 150 حصانا، ومحركات GDI بسعة لترين وعزم 200 حصان، وستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1