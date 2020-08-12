أحدث سيارة عائلية اقتصادية من كيا

قبل مدة استعرضت شركة كيا نموذجها القادم من سيارات Stonic الذي يتوقع أن يطلق قريبا، ليرفع مبيعات كيا بشكل ملحوظ في سوق مركبات الكروس أوفر.

وتبين الفيديوهات التي نشرتها كيا مؤخرا أن سياراتها المنتظرة ستحمل تغيرات كبيرة من حيث التصميم مقارنة بسيارات Stonic التي طرحت عام 2017.

وستحصل هذه السيارات على هيكل كروس متوسط الحجم طوله يساوي طول هياكل سيارات RIO الهاتشباك التي طرحت العام الجاري، لكنه سيكون أكثر ارتفاعا عن الأرض، وسيزود بعجلات بمقاس 16 إنشا، وبأسقف مميزة بألوان تختلف عن ألوان الهيكل الأساسية، مثبت عليها عوارض خاصة لحمل الأمتعة والحقائب الكبيرة لتكون هذه السيارات مناسبة للعائلات التي تحب السفر والرحلات.

وستزود المركبات بأنظمة CVVD للتحكم بالعجلات، وبعدة أنظمة قيادة منها نظام Eco لتوفير الوقود أثناء الحركة، ونظام Normal للتنقل العادي، ونظام رياضي سيزيد من عزم السيارة وثباتها على الأرض أثناء السفر أو التنقل على الطرق السريعة.

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وقد تطلق منها عدة نسخ، نسخ مزودة بمحركات T-GDi بثلاث أسطوانات وسعة 1.0 ليتر، تعمل مع منظومات Smartstream، ونسخ مزودة بمحركات بنزين بعزم 100 و120 حصانا.

ويتوقع أن تصدر منها نسخ مزودة بمحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 84 حصانا، لتعمل جميع المحركات المذكورة مع علب سرعة ميكانيكية بـ 6 سرعات وعلب أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

أما قمرة هذه المركبات فستحصل على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس وبأحدث أنظمة المولتيميديا، وستحصل الشاشة على إمكانية العمل مع أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وإمكانية الاتصال بالهواتف الذكية لاسلكيا عبر أنظمة Apple CarPlay و Android Auto.

المصدر: moto1