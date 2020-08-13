فورد تنافس كيا بسيارة كروس أوفر اقتصادية معدلة

أعلنت شركة فورد الـ 24 من سبتمبر القادم موعدا رسميا لإطلاق سيارتها الجديدة Puma STالتي ستكون من أبرز المنافسين لمركبات kia sportage لهذا العام.

وتبعا لفورد فإن النموذج الجديد من Puma سيأتي بمحركات بنزين EcoBoost اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 197 حصانا، قادرة على زيادة تسارع هذه المركبات من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.7 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة 220 كلم/سا.

وبالنظر للفيديوهات الترويجية التي انتشرت لهذه السيارة نلاحظ أنها حملت بعض التعديلات مقارنة بنماذج Puma السابقة، إذ حصلت على جنح هوائي صغير على مؤخرة السقف لزيادة الثبات على السرعات العالية، والمصابيح الأمامية زودت بخطي إضاءة LED موزعة بشكل حلزوني داخلها.

كما تغير في هذه السيارات تصميم مصابيح الضباب، وكذلك تصميم أقراص العجلات، وحصلت على مقاعد رياضية مزينة بشعار ST.

The sound of something exciting, from the people who helped make it. Coming September 24th.#PumaSTpic.twitter.com/S3le5UQnMf — Ford Europe «@FordEu» August 5, 2020

وحصلت Puma الجديدة أيضا على نظام دفع أمامي، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وعلى أنظمة كهربائية للتحكم بوضعية وحرارة المقاعد، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، إضافة لحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بأمان في الأماكن الضيقة.

المصدر: moto1