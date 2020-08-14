دايملر تدفع 1.5 مليار دولار لتسوية قضايا تسترها على حجم الانبعاثات من محركات شاحناتها

أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، أنها توصلت إلى اتفاق لتسوية إجراءات قانونية بالولايات المتحدة تتعلق بتحقيقات في برنامج لخداع اختبارات انبعاثات الديزل.

وأضافت الشركة المصنعة لسيارات مرسيدس بنز، أن ذلك سيسفر عن تكبدها خسائر بنحو 1.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أنها تتوقع تأثر تدفقاتها النقدية الحرة في السنوات الثلاث المقبلة نتيجة لذلك، وأن يكون التأثير الأكبر خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وقالت الشركة: “تتخذ الشركة بالتسويات المقترحة خطوة مهمة في ما يتعلق بالإجراءات القانونية المتصلة بالديزل في الولايات المتحدة”.

ويقاضي مستثمرون في ألمانيا أيضا، شركة دايملر مطالبين يتعويضات بمليار دولار، ومتهمين الشركة بالتستر على استخدام برنامج للغش في حجم الانبعاثات من محركات شاحناتها، فيما تنفي دايملر الاتهامات.

المصدر: رويترز